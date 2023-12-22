В Ленобласти усилили производство стекла бережливыми технологиями

В ассортимент продукции завода входят изделия из прозрачного, зеленого, оливкового, черного и коричневого стекла емкостью от 0,2 до 1 литра.

Старейшее стекольное предприятие Ленинградской области увеличило выработку на 22% благодаря национальному проекту "Производительность труда". Об этом рассказали в региональной администрации.

"Петербургское стекло" оптимизировало производственные процессы, увеличило выполнение плана и ликвидировало сверхнормативные потери на потоке производства стеклянной бутылки типа "Крест". За 6 месяцев на предприятии сократили брак и увеличили реализацию плана на 975 832 бутыли.

Внедрение инструментов бережливого производства показало свою эффективность. Благодаря производственному анализу была выявлена одна из причин потерь производства – из-за влажных поддонов портился внешний вид и качество упакованной продукции. Было принято решение сушить поддоны у стекловаренной печи. Это сократило потери при переупаковке паллет на 15%.

В ассортимент продукции завода входят изделия из прозрачного, зеленого, оливкового, черного и коричневого стекла емкостью от 0,2 до 1 литра.

Фото: администрация Ленобласти