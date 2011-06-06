Путин призвал запустить в 2021 году программу медицинской реабилитации

Глава РФ предложил политикам помочь кабмину с распределением бюджета на программу.

Российский президент Владимир Путин призвал запустить в 2021 году специальную программу медицинской реабилитации. Об этом глава государства сообщил коллегам на съезде политической партии "Единая Россия". На проект из федерального бюджета будет направлено не менее 100 млрд рублей. Основной объем денежных средств уйдет на период до 2026 года.

Прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно, выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 млрд рублей. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин напомнил политикам, что вопрос с распределением бюджета невозможно решить без изучения вопроса парламентом. Президент напомнил, что обычно противников выделения денег на социальные нужды населения не бывает. При этом он призвал коллег расставить приоритеты "крупными мазками".

Путин поручил кабмину подготовить программу капитального ремонта школ.

Видео: kremlin.ru