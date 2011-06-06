Путин: к партии власти неизбежно "липнут" случайные люди

Президент РФ призвал "Единую Россию" не останавливаться в своем развитии.

Российский президент Владимир Путин заявил, что к партии власти неизбежно "липнут" случайные и нечистоплотные люди. Об этом глава государства рассказал на съезде "Единой России".

Неизбежно, мы говорим об этом постоянно, липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей. Случайные по сути своей и порой нечистоплотные на руку. Как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны считает, что правящей партии не следует останавливаться в своем развитии. Он напомнил, что для политиков высок риск "обрасти казенной коркой", но призвал помнить об этой опасности и понимать угрозу. Владимир Путин объяснил, что ранее заслуженный авторитет не может работать сам по себе, поэтому для политиков остановиться в развитии означает проиграть сопернику.

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Видео: kremlin.ru