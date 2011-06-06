Глава РФ рассказал о необходимости поддержки малообеспеченных семей с детьми.

Российский президент Владимир Путин призвал объединить усилия для повышения доходов россиян к 2026 году. Об этом глава государства заявил на съезде политической партии "Единая Россия". Одним из ключевых моментов лидер страны назвал снижение уровня бедности населения.

Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача - существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил о необходимости выстраивания работы таким образом, чтобы к 2027 году значительно сократились риски российских семей с детьми столкнуться с бедностью. Президент подчеркнул, что уже имеющиеся решения по данной проблеме будут регулярно дополняться, расширяться и настраиваться. Он попросил политиков сформировать эффективную систему поддержки малообеспеченных семей. По словам Владимира Путина, крепкая и благополучная семья является будущим РФ.

Путин заявил о демографической яме в России.

Видео: kremlin.ru