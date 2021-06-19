  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:12
121
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин поручил кабмину подготовить программу капитального ремонта школ

0 0

Внимание будет уделено сельскому образованию.

Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров и региональным властям подготовить программу капитального ремонта школ. Об этом политик сообщил на съезде "Единой России". Глава государства уточнил, что чиновникам следует сделать акцент на сельские образовательные учреждения.

Прошу правительство совместно с регионами с участием "Единой России" подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет с акцентом, обращаю на это внимание, на сельские школы,

Владимир Путин, президент РФ

Путин: к партии власти неизбежно "липнут" случайные люди.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, капитальный ремонт, школа
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии