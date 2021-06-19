Путин поручил кабмину подготовить программу капитального ремонта школ

Внимание будет уделено сельскому образованию.

Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров и региональным властям подготовить программу капитального ремонта школ. Об этом политик сообщил на съезде "Единой России". Глава государства уточнил, что чиновникам следует сделать акцент на сельские образовательные учреждения.

Прошу правительство совместно с регионами с участием "Единой России" подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет с акцентом, обращаю на это внимание, на сельские школы, Владимир Путин, президент РФ

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Видео: kremlin.ru