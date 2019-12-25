В Китае заподозрили Байдена в попытке унизить россиян после встречи с Путиным

Global Times раскритиковал речь президента США в Женеве.

В Китае заподозрили американского президента Джо Байдена в попытке унизить россиян после встречи с Владимиром Путиным в Женеве. Об этом рассказали журналисты местного издания Global Times. Во время пресс-конференции глава Белого дома объявил о том, что Пекин оказывает давление на РФ и наступает на ее государственную территорию. При этом политик уверен, что Москва сейчас находится в трудном положении из-за ситуации с КНР.

Как именно Китай давит на Россию? В чем конкретно заключаются экономические трудности России в последние годы? Цель комментариев Байдена очевидна. Байден просто хочет переложить вину на Китай. Всерьез такое можно было сказать только при явном политическом аутизме и нарциссизме. публикация Global Times

Авторы материала считают, что Джо Байден не мог бы делать подобное заявление во время личной встречи с российским коллегой, так как постеснялся говорить "подобную чушь" перед президентом рФ. По мнению китайских СМИ, речь главы США можно расценивать как провокацию и унижению русского народа. В КНР полагают, что Америка считает идиотами население одной из самых могущественных стран мира.

В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена.

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