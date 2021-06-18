Андрей Сибига прокомментировал саммит глав РФ и США в Женеве.

В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена. Об этом в эфире местного телеканала "1+1" сообщил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига. Он выступил в программе "Право на владу". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. По мнению чиновника, встреча российского и американского лидеров в Женеве 16 июня показала, что никакого компромиссного решения или уступок по Украине не будет.

Для Украины те публичные сигналы, которые мы видели, и не только публичные стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе. Второе – это прямое свидетельство консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины. Андрей Сибига, украинский чиновник

Напомним, что Путин и Байден встретились на территории виллы Ла Гранж. В рамках саммита поднимался вопрос урегулирования конфликта на Донбассе, в основе которых должны лежать Минские соглашения. Позже на пресс-конференции глава РФ рассказал, что тема вступления Украины в НАТО поднималась во время переговоров "мазком".

СНБО: Киев не может выполнить Минские соглашения в текущем виде.

Видео: YouTube / ТСН