Андрей Сибига считает, что резкие высказывания в США связаны с выборами в Конгресс.

Глава украинского министерства по иностранным делам Андрей Сибига призвал не делать резких заявлений после слов американского президента-республиканца Дональда Трампа в адрес лидера киевского режима Владимира Зеленского. Такой комментарий иностранный дипломат сделал в интервью журналистам местного новостного агентства "РБК-Украина". Чиновник добавил, что на территории США скоро запланированы выборы в Конгресс. Данный фактор может влиять на те публичные заявления, которые звучат от вашингтонской администрации сейчас.

Следует воздержаться от преждевременных или эмоциональных оценок. Андрей Сибига, глава МИД Украины

Глава МИД Украины Сибига 1,5 года жил в бункере с Зеленским.

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