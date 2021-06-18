СНБО: Киев не может выполнить Минские соглашения в текущем виде

Алексей Данилов выступил за диалог с Россией по ситуации на Донбассе.

В Киеве заявили, что не могут выполнить Минские соглашения в текущем виде. Такой позицией с украинскими журналистами поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Чиновник выступил в программе "Право на владу" местного телеканала "1+1". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. При этом спикер отметил, что существующие договоренности Киев не денонсирует.

Выполнить их в том виде, который есть, мы не можем. При наличии российских танков, БТР, российских генералов, офицеров на нашей территории выборы провести невозможно, это нонсенс и об этом нужно публично откровенно говорить. Мы за то, чтобы прекратилась война, мы за то, чтобы договариваться. Алексей Данилов, секретарь СНБО

Гость шоу объяснил, что над соглашениями по урегулированию конфликта по Донбассу нужно работать далее. Данилов заметил, что в этом случае диалог с российскими представителями будет неприятен для Киева, но необходим. По словам чиновника, если этого разговора не будет, то стороны не смогут договориться. Также в СНБО полагают, что армия Украины способна занять Горловку и Донецк. Эксперт заметил, что при этом следует понимать, что "за этим стоят люди". В случае силового решения проблемы в регионе могут погибнуть десятки тысяч человек.

Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.

Видео: YouTube / ТСН