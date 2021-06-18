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Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО

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Дмитрий Кулеба оценил позицию РФ по вступлению Киева в ряды Североатлантического альянса.

Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. Об этом местным журналистам рассказал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник выступил в программе "Право на владу" телеканала "1+1". Запись эфира размещена на YouTube-канале.

Мы понимаем, что РФ всегда будет противостоять этого. Россия, безусловно, реальность с которой необходимо считаться, но Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что вопрос возможного вступления Киева в НАТО поднимался во время личной встречи Владимира Путина и Джо Байдена на женевской вилле Ла Гранж. На пресс-конференции после переговоров президент РФ уточнил журналистам, что тема затрагивалась "мазком".

Кравчук назвал учения "Запад-2021" потенциально опасными.

Фото и видео: YouTube/ТСН

Теги: встреча путина и байдена, дмитрий кулеба, женева, мид, нато, право вето
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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