Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. Об этом местным журналистам рассказал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник выступил в программе "Право на владу" телеканала "1+1". Запись эфира размещена на YouTube-канале.
Мы понимаем, что РФ всегда будет противостоять этого. Россия, безусловно, реальность с которой необходимо считаться, но Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Напомним, что вопрос возможного вступления Киева в НАТО поднимался во время личной встречи Владимира Путина и Джо Байдена на женевской вилле Ла Гранж. На пресс-конференции после переговоров президент РФ уточнил журналистам, что тема затрагивалась "мазком".
Кравчук назвал учения "Запад-2021" потенциально опасными.
Фото и видео: YouTube/ТСН
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