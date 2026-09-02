Стали известны подробности смертельной аварии на улице Типанова

В результате ДТП погиб мотоциклист.

Полиция Московского района проводит проверку по факту аварии с погибшим байкером. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, утром 1 сентября возле дома 23 по улице Типанова 29-летняя женщина, управляя каршеринговым автомобилем Haval, при заезде на прилегающую территорию столкнулась с мотоциклом BMW 40-летнего мужчины, двигавшегося в попутном направлении по полосе для общественного транспорта. Затем водитель врезался в припаркованные машины Mercedes и Chevrolet.

В результате пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, где он скончался. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП

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Видео: пресс-служба МВД России