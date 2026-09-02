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Стали известны подробности смертельной аварии на улице Типанова

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В результате ДТП погиб мотоциклист.

Полиция Московского района проводит проверку по факту аварии с погибшим байкером. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Напомним, утром 1 сентября возле дома 23 по улице Типанова 29-летняя женщина, управляя каршеринговым автомобилем Haval, при заезде на прилегающую территорию столкнулась с мотоциклом BMW 40-летнего мужчины, двигавшегося в попутном направлении по полосе для общественного транспорта. Затем водитель врезался в припаркованные машины Mercedes и Chevrolet. 

В результате пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, где он скончался. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП 

Ранее на Piter.TV: на КАД в Московском районе сгорела легковушка. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: дтп, московский район
Категории: Новости СПб, Происшествия, ДТП, Лента новостей,

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