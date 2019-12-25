На троллейбусные и трамвайные маршруты пустят дополнительный транспорт с 1 июня

Мера связана с ростом пассажиропотока.

С 1 июня на некоторых маршрутах петербургских трамваев и троллейбусов пустят дополнительный транспорт. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", мера связана с ростом пассажиропотока.

Больше трамваев появится на маршрутах № 6, 7, 9, 25, 38, 49, 55, 60, 62 и 100, а дополнительные троллейбусы запустят на маршруты № 2, 9, 14, 18, 20, 31, 32, 35, 37, 41 и на маршруте №23 со 2 июня. В "Горэлектротрансе" напомнили, что весь транспорт по-прежнему работает по графику выходного дня из-за действующих в городе ограничительных мер. В этот период электротранспорт развозит пассажиров до 23.00, а во временный отпуск ушли трамвай №56 и троллейбусы № 24, 33, 34 и 36.

Кроме того, с 1 июня в Петербурге снова начали действовать льготные и бесплатные билеты во всем городском транспорте.

Фото: Piter.TV