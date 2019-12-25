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Петербуржцы начали массово активировать льготные проездные
Сегодня, 13:06
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Arinablinova

Петербуржцы начали массово активировать льготные проездные

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За один день жители города активировали 21 577 льготных проездных билетов

За пятницу, 29 мая, жители города активировали 21 577 льготных проездных билетов. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.

Больше всего активировали единые именные льготные билеты. На втором месте по количеству активаций оказались проездные документы студентов и учащихся.

Ранее сообщалась, что с 29 по 30 июня, пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных билетов (при этом записанные на карте деньги полностью восстановятся).

Ранее мы писали, что льготные проездные билеты снова заработают с 1 июня.

Фото: Piter.tv

Теги: билеты, льготы, проезд, проездные, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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