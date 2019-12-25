Петербуржцы начали массово активировать льготные проездные

За один день жители города активировали 21 577 льготных проездных билетов

За пятницу, 29 мая, жители города активировали 21 577 льготных проездных билетов. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.

Больше всего активировали единые именные льготные билеты. На втором месте по количеству активаций оказались проездные документы студентов и учащихся.

Ранее сообщалась, что с 29 по 30 июня, пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных билетов (при этом записанные на карте деньги полностью восстановятся).

Ранее мы писали, что льготные проездные билеты снова заработают с 1 июня.

Фото: Piter.tv