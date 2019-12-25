Льготные проездные билеты снова заработают с 1 июня

Активировать льготные и бесплатные проездные можно автоматически в течение июня или по заявлению с июля и до конца года.

С 1 июня петербуржцы, имеющие льготные проездные билеты, вновь смогут воспользоваться ими в общественном транспорте города. Как сообщили в пресс-службе Смольного, ресурс, оставшийся на карте по состоянию на 28 марта, целиком восстановится.

Активировать льготные и бесплатные проездные можно автоматически в течение июня или по заявлению с июля и до конца года. Пассажиры, которые сейчас не пользуются городским транспортом, не потеряют записанные на карту ресурсы. Подробная информация появится на сайте петербургской администрации, метро и сайте "Организатора перевозок".

Также власти отреагировали на просьбы льготников из пригородных районов вроде Колпино, Ломоносова, Павловска и других и восстановят бесплатный проезд в пригородных поездах в оба направления. Условие, чтобы начальный и конечный пункт поездки были на территории Петербурга.

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Фото: Piter.TV