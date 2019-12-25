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Трамваи №№ 45 и 69 изменят маршрут до декабря
Сегодня, 9:57
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Трамваи №№ 45 и 69 изменят маршрут до декабря

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Изменения связаны с путевыми работами.

В четверг, 9 сентября, стало известно об изменении маршрутов трамваев №45, 69, которое продлится с 11 сентября до 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Так, в связи с производством путевых работ с 01:30 11 сентября до пяти утра 27 декабря закрывается трамвайное движение по улице Ярослава Гашека от Бухарестской улицы до Купчинской улицы.

Трамвай №45 проследует от конечной станции "Станция метро "Купчино" по улице Ярослава Гашека, Купчинской улице, улице Димитрова и до проспекта Юрия Гагарина. 

Движение трамвая №62 закрывается.

Ранее мы писали, что троллейбусы №№ 16, 18, 38 изменят маршрут в сентябре.

Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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