Троллейбусы №№ 16, 18, 38 изменят маршрут в сентябре

Изменения коснутся рядя троллейбусов из-за дорожных работ на Пискаревском проспекте.

Утром в четверг, 9 сентября, Piter.tv получил уточненную информацию от "Горэлектротранса" по изменению маршрутов троллейбусов №№ 16, 18, 38 сегодня и 11-13 сентября.

Так, 9 сентября троллейбус №16 проследует от улицы Маршала Тухачевского до Апрельской улицы, далее по проспекту Металлистов до площади Бехтерева. №18 и №38 пройдут по постоянной трассе с использованием троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

В связи с закрытием троллейбусного движения по Пискаревскому проспекту у проспекта Мечникова с пяти утра 11 сентября до пяти утра 12 сентября троллейбус №16 пойдет от улицы Маршала Тухачевского до Апрельской улицы, далее по проспекту Металлистов до площади Бехтерева. Маршрут №18 проляжет от улицы Маршала Тухачевского до Апрельской улицы, по проспекту Металлистов и Кондратьевскому проспекту до проспекта Маршала Блюхера, затем по действующей трассе до конечной станции площадь Академика Климова. Троллейбус №38 пройдет от Светлановского проспекта до станции "Ручьи".

Примерно та же ситуация будет следующие сутки с пяти утра 12 сентября до пяти утра 13 сентября. Рабочие закроют троллейбусное движение по Пискаревскому проспекту от проспекта Мечникова до Пискаревского путепровода. Так, троллейбус №16 пойдет от от улицы Маршала Тухачевского до Апрельской улицы, далее по проспекту Металлистов до площади Бехтерева. Троллейбус №18 пройдет по постоянной трассе с использованием троллейбусов с увеличенным автономным ходом; а маршрут №38 проляжет от конечной станции Светлановский проспект по действующей трассе до станции "Ручьи".

Ранее мы писали, что маршрут троллейбуса №23 продлили до Арцеуловской аллеи.

Фото: Piter.tv