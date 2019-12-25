Маршрут троллейбуса №23 продлили до Арцеуловской аллеи

Троллейбус будет проходить 4,4 км на автономном ходу.

У троллейбуса №23 продлят маршрут до конца Комендантского проспекта к жилому кварталу "Чистое небо". Он пройдет участок на автономном ходу. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

По продленному маршруту троллейбусы отправятся уже завтра, 10 сентября. Благодаря увеличенному автономному ходу транспортное средство может передвигаться без подключения к контактной сети и "приходить" в новые кварталы. Транспорт считается экологически чистым.

Как отметили в пресс-службе, маршрут был продлен по просьбам жителей Приморского района. Троллейбус №23 будет проезжать на автономном ходу от улицы Шаврова до Арцеуловской аллеи. В оба направления расстояние составляет 4,4 км. В 2017-м году маршрут стал первым, на котором троллейбусы смогли передвигаться без контактной сети. Речь идет о Богатырском и Шуваловском проспектах.

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Фото: Piter.TV