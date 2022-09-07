Глава РФ рассказал об уходе от применения западных валют.

Российский президент Владимир Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунтам стерлингов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарной сессии, проводимой в рамках Восточного экономического форума. Политик напомнил, что в стране уходят от использования данных иностранных валют.

На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил, что Россия шаг за шагом уходит от таких ненадежных компрометирующих себя национальных валют. Он подчеркнул, что коллективный Запад предпринимает попытки противостоят историческому ходу, поэтому подрывает ключевые опоры глобальной экономической системы, которая выстраивалась и работала на протяжении многих столетий.

Путин заявил, что большинство стран АТР не приемлет политику санкций.

Фото и видео: Восточный экономический форум