Путин заявил, что большинство стран АТР не приемлет политику санкций

Российский президент Владимир Путин заявил, что большинство стран азиатско-тихоокеанского региона не приемлет разрушительную политику санкций со стороны Запада. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Абсолютное большинство государств АТР не приемлет разрушительную логику санкций, здесь в центре деловых отношений находятся принципы взаимной выгоды и сотрудничества.
Владимир Путин, глава РФ
Напомним, что в 2022 году ВЭФ проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке.
Путин призвал создать возможности для обслуживания судов на всем Севморпути.
Фото и видео: Восточный экономический форум
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