Путин заявил, что большинство стран АТР не приемлет политику санкций

Глава РФ считает западную санкционную политику разрушительной.

Российский президент Владимир Путин заявил, что большинство стран азиатско-тихоокеанского региона не приемлет разрушительную политику санкций со стороны Запада. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Абсолютное большинство государств АТР не приемлет разрушительную логику санкций, здесь в центре деловых отношений находятся принципы взаимной выгоды и сотрудничества. Владимир Путин, глава РФ

Напомним, что в 2022 году ВЭФ проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке.

Путин призвал создать возможности для обслуживания судов на всем Севморпути.

Фото и видео: Восточный экономический форум