Путин призвал создать возможности для обслуживания судов на всем Севморпути

Глава РФ призвал обеспечить все пункты маршрута логистикой.

Российский президент Владимир Путин призвал создать возможности для обслуживания судов на всей протяженности Северного морского пути. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. Политик объяснил, что дело заключается не только в том, чтобы разрешить проход судов в арктической зоне или соединить друг с другом две конечные точки маршрута.

Нужно сделать так, чтобы в каждом порту на пути следования производились обслуживание судов и обработка грузов. А график движения был ритмичным и предсказуемым, надежным. Владимир Путин, президент РФ

Эксперт добавил, что только при реализации данного плана все пункты Севморпути и регионы направления получат выгоду от функционирования логического коридора.

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Фото и видео: Восточный экономический форум