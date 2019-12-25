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Путин призвал создать возможности для обслуживания судов на всем Севморпути
Сегодня, 9:58
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Путин призвал создать возможности для обслуживания судов на всем Севморпути

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Глава РФ призвал обеспечить все пункты маршрута логистикой.

Российский президент Владимир Путин призвал создать возможности для обслуживания судов на всей протяженности Северного морского пути. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. Политик объяснил, что дело заключается не только в том, чтобы разрешить проход судов в арктической зоне или соединить друг с другом две конечные точки маршрута.

Нужно сделать так, чтобы в каждом порту на пути следования производились обслуживание судов и обработка грузов. А график движения был ритмичным и предсказуемым, надежным.

Владимир Путин, президент РФ

Эксперт добавил, что только при реализации данного плана все пункты Севморпути и регионы направления получат выгоду от функционирования логического коридора.

Путин: нехватку продовольствия в мире испытывают 345 миллионов человек.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: владимир путин, вэф, северный морской путь, севморпуть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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