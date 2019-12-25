Путин: нехватку продовольствия в мире испытывают 345 миллионов человек

Глава РФ рассказал об ухудшении ситуации с ростом цен на продукты и топливо в мире.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек. Этот показатель в 2,5 раза больше того, что фиксировался аналитиками в 2019 году. Соответствующей информацией глава государства поделился в рамках пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.

Назову цифры, которые подчеркивают опасность проблемы: если в 2019 году, по данным ООН, 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество возросло в 2,5 раза и составляет 345 миллионов человек. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заметил, что рост стоимости продуктов питания может стать большой трагедией для беднейших стран мира, которые уже сейчас сталкиваются с дефицитом продовольственных запасов, энергетических ресурсов и прочих жизненно необходимых товаров.

Путин заявил, что отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение".

Фото и видео: Восточный экономический форум

