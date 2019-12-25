Путин заявил, что отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение"

Глава РФ призвал расширять отечественный авиапарк.

Российский президент Владимир Путин заявил, что отрасль авиационных перевозок ожидает системное "перевооружение". Соответствующей информацией глава государства поделился в рамках пленарного заседания на Восточном экономическом форуме. Политик призвал правительство и бизнес расширять воздушный парк компаний.

Комплектовать его современными самолетами, включая суда малой авиации. Решение на этот счет приняты, и прошу правительство его строго выполнять. Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение". Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил, что отечественные перевозчики, включая "Аэрофлот", сформировали крупнейший в современной истории России пакет заказов.Речь идет о 500 магистральных самолетов российского изготовления.

Путин предупредил о гуманитарном кризисе из-за вывоза зерна только на Запад.

Фото и видео: Восточный экономический форум