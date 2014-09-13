Путин предупредил о гуманитарном кризисе из-за вывоза зерна только на Запад

Глава РФ рассказал о проблеме с вывозом агропродукции в Африку.

Российский лидер Владимир Путин считает, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что страны коллективного Запада вывозят украинскую сельскохозяйственную продукцию на собственные территории, а не в нуждающиеся страны Африки. Лидер страны не исключил, что эту ситуацию следует обсуждать с Турцией. В Москве видят возможность ввода ограничений по данному морскому маршруту. Такие данные политик привел на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающие беднейшие страны, а в страны Евросоюза, по всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь нуждающимся странам. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ уточнил, что было загружено два корабля из 87, которые вывезли из региона 60 тысяч тонн продовольствия из имеющихся двух миллионов тонн. Однако лишь три процента товара отправляется в развивающиеся страны мира, так как европейцы по-прежнему действуют как колонизаторы и обманывают Африку. Владимир Путин подчеркнул, что при подобном объеме проблем продовольственный кризис на глобальной арене будет лишь увеличиваться и приведет к гуманитарной катастрофе.

Путин заявил, что на смену коронавирусу пришли другие вызовы.

Фото и видео: Восточный экономический форум