Путин заявил, что на смену коронавирусу пришли другие вызовы

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что на смену пандемии коронавирусной инфекции пришли другие вызовы, которые несут угрозу для всего мира. По словам политика, следует говорить о санкционной лихорадке, которую начали страны коллективного Запада. Соответствующей информацией глава государства поделился в рамках пленарной сессии на Восточном экономическом форуме. По словам лидера страны, эти государства хотят лишить независимости и подчинить своей воле оппонентов.
На смену эпидемии пришли иные вызовы также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения.
Владимир Путин, президент РФ
Напомним, что ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русском в городе Владивосток.
Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений.
Фото и видео: Восточный экономический форум
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