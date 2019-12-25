Путин заявил, что на смену коронавирусу пришли другие вызовы

Глава РФ ввел термин "санкционная лихорадка".

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что на смену пандемии коронавирусной инфекции пришли другие вызовы, которые несут угрозу для всего мира. По словам политика, следует говорить о санкционной лихорадке, которую начали страны коллективного Запада. Соответствующей информацией глава государства поделился в рамках пленарной сессии на Восточном экономическом форуме. По словам лидера страны, эти государства хотят лишить независимости и подчинить своей воле оппонентов.

На смену эпидемии пришли иные вызовы также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русском в городе Владивосток.

Путин рассказал, как добирался до Владивостока с военных учений.

Фото и видео: Восточный экономический форум