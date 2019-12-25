По факту смертельной аварии в Гатчинском районе проводится проверка

В воскресенье, 5 апреля, в 13:55 на 67 км трассы "Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель", за пределами населенного пункта, произошло смертельное ДТП. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

27-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21150" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Лада Ларгус", за рулем которого находился 29-летний мужчина.

В результате аварии водитель "ВАЗ-21150" получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: Piter.TV

