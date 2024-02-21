Житель Петербурга попросил суд о воспитательной беседе с Петром Гуменником

По словам истца, фигурное катание – "почти балет на льду", а Гуменник выбрал сюжет "Парфюмер. История одного убийцы" по мотивам экранизации романа немецкого драматурга Патрика Зюскинда.

Невский районный суд Петербурга зарегистрировал иск местного жителя в защиту Федерации фигурного катания на коньках России, Первого канала и Спортклуба фигурного катания Тамары Москвиной. Мужчина просил провести воспитательную беседу с Петром Гуменником, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 10 марта.

Красивый костюмчик с цветочками на рукавах, молодой и красивый для кого-то мужчина, все это должно привлечь внимание к программе и вызвать любовь к герою Гуменника – убийце 13 девушек. И это вполне удалось. <…> Отвратительное зрелище массового помешательства. Истец

В целом петербуржец отметил, что в российском фигурном катании "продвигается культура преступного мира", а "руководство ФФККР не только не пресекает подобное продвижение, но и вообще считает проявление зла в виде ненависти нормой". Так, он попросил суд признать действия ответчиков аморальными и причиняющими вред развитию детей.

Также Б. просил суд обязать Спортклуб фигурного катания Тамары Москвиной принять меры к замене Гуменником программы и провести с ним воспитательную беседу о недопустимости восхваления убийц и оправдания их действий в соревновательных программах. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Суд отказал в принятии иска.

Фото: Piter.TV