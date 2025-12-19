Борис Смолкин прокомментировал дебют сына на Олимпиаде в Милане

Пара Дэвис и Смолкин заняла шестое место в командном турнире Игр.

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за сборную Грузии, заняли шестое место в ритмическом танце командного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Первый прокат состоялся 6 февраля.

Тренер пары Этери Тутберидзе заранее прибыла в олимпийскую деревню для работы со спортсменами. Отец Глеба, актер Борис Смолкин, находится в Санкт-Петербурге и следит за соревнованиями дистанционно.

В разговоре с КП-Петербург Борис Смолкин сообщил, что после выступления связался с Этери Тутберидзе. Для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина это вторая Олимпиада в карьере. В 2022 году они дебютировали на Играх в Пекине, где заняли 14 место. После этого спортсмены тренировались в США, а затем сменили спортивное гражданство и начали представлять Грузию.

На церемонии открытия Олимпиады в Милане пара станет знаменосцем сборной Грузии. Также сообщается, что фигуристы заранее прибыли в олимпийскую деревню и положительно оценили условия проживания.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)