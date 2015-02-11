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Жителя Ленобласти подозревают в убийстве пенсионерки путём поджога её дома
Сегодня, 11:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жителя Ленобласти подозревают в убийстве пенсионерки путём поджога её дома

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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Полицейские задержали жителя села Паша, подозреваемого в поджоге дома, в котором погибла пенсионерка. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во время тушения пожара в одном из домов по Торговой улице в селе Паша Волховского района 23 октября спасатели нашли тело 70-летней хозяйки дома. Причиной пожара стал поджог, полицейские смогли выйти на след предполагаемого поджигателя.

Подозреваемым оказался 31-летний неработающий местный житель, который, предположительно,  решился на убийство из-за неприязненных отношений к пожилой женщине.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Петербуржец проведёт 14 лет в колонии за убийство знакомого путем поджога квартиры.

Фото: МВД

Теги: поджог, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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