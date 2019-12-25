Петербуржец проведёт 14 лет в колонии за убийство знакомого путем поджога квартиры

Пострадавший скончался в больнице.

В Петербурге местного жителя признали виновным в убийстве, совершенном путем поджога квартиры. Об этом рассказали в СК по Северной столице.

Было установлено, что обвиняемый в ночь с 9 на 10 мая 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил убить своего знакомого. Для этого он поджёг фрагменты ткани, газеты и оставил их в квартире на Будапештской улице, где спал проживающий в ней мужчина. Соседи вызвали МЧС, спасатели вынесли из квартиры пострадавшего, но он скончался 16 мая в больнице. Владельцу квартиры был причинен имущественный вред на сумму 722 тысячи рублей.

Суд назначил петербуржцу наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

В Тихвине пенсионерку изнасиловал друг её покойного сына.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу