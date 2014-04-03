В Тихвине пенсионерку изнасиловал друг её покойного сына

Мужчина уже был осужден за изнасилование и убийство жертвы.

Пожилая жительница Тихвина стала жертвой друга её покойного сына. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

По предварительной информации, вечером 22 октября к 68-летней жительнице Тихвина пришел 42-летний друг её покойного сына. Он избил и изнасиловал пенсионерку, после чего ушел. Его задержали через сутки. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование).

Подозреваемый в 2004 году был судим за изнасилование и убийство жертвы с целью сокрытия преступления. При этом мужчина был заражен венерическим заболеванием и знал об этом. Он был приговорен судом к 17 годам лишения свободы.

Недавно в Пулково задержали мигранта, который изнасиловал медсестру.

Фото: Piter.TV