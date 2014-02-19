В Пулково задержали мигранта, который изнасиловал медсестру

Улететь из города ему не дали.

Полиция Петербурга задержала иностранца, подозреваемого в изнасиловании 44-летней медсестры. После того, как мужчина применил силу, он ещё и обокрал жертву на 80 тысяч рублей.

Задержали 34-летнего подозреваемого — гражданина одного из государств Центральной Азии — в Пулково. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавшая женщина обратилась в ночь с 15 на 16 октября. Она рассказала, что в квартире по проспекту Луначарского малознакомый мужчина изнасиловал её, отобрал серьги и крупную сумму.

В аэропорту "Пулково" сотрудники уголовного розыска Главка совместно с сотрудниками уголовного розыска Выборгского района Петербурга задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина "поймал" пулю от приятеля на рыбалке в Ленобласти.

Фото: Piter.TV