Мужчина "поймал" пулю от приятеля на рыбалке в Ленобласти

Всё произошло на реке Оять в районе деревни Александровщина.

Поход на рыбалку не всегда заканчивается нужным уловом. В Ленобласти два друга решили порыбачить, но возникла ссора — один из них теперь в реанимации, потому что "поймал" пулю.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне утром 38-летний мужчина привёз в больницу 35-летнего приятеля с огнестрельным ранением левого плеча. Мужчина пояснил, что они были на рыбалке на реке Оять в районе деревни Александровщина Лодейнопольского района Ленобласти. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Приятель, который доставил рыбака в больницу, рассказал, что пострадавший сошёл на берег. Неожиданно кто-то выстрелил в его сторону. Однако полиция усомнилась в показаниях, отправив 38-летнего мужчину в изолятор. Теперь он проходит в качестве подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Известно, что задержанный ранее был судим за наркотики и кражу. С места происшествия изъято цевье от охотничьего ружья. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Pitere.TV сообщал, что спасатели напомнили петербуржцам правила безопасной осенней рыбалки.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"