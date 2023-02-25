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Спасатели напомнили петербуржцам правила безопасной осенней рыбалки

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Памятку опубликовали в МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасатели напомнили жителям Северной столицы правила безопасной осенней рыбалки. В Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербурга появилась соответствующая памятка. 

Прежде всего, отправляясь на рыбалку, нужно уточнить прогноз погоды. Также следует тщательно проверить своё судно, обязательно надеть спасательный жилет и ни в коем случае не употреблять алкогольные напитки.

Следует подготовить и технику: полностью зарядить телефон и взять внешний аккумулятор. Также важно сообщить родным и близким о примерном маршруте и времени возвращения

В случае возникших проблем звонить следует по номерам 101 и 112.

Ранее Piter.TV сообщал, что из Ладожского озера достали тела двух мужчин. Спасатели обнаружили перевернутую лодку.

Видео: Telegram-канал "МЧС Санкт-Петербурга"

Теги: осенняя рыбалка, памятка мчс, правила для рыбаков, рыбалка в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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