Рыбаку вместо улова на Невской губе грозит штраф до 5 тыс. рублей

Любитель порыбачить "забыл" о запрете выхода на лёд, который действует с 15 ноября

Транспортные полицейские поймали на Невской губе 49-летнего петербуржца, он решил опробовать свои умения в зимней рыбалке. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу, мужчина пренебрёг запретом выхода на лёд, который в Санкт-Петербурге действует с 15 ноября 2023 года.

Материалы дела уже переданы в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности для составления административного протокола. Любителю зимней рыбалки грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей.

В транспортной полиции напоминают, что выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге будет действовать до 15 апреля 2024 года. Прежде всего, мера направлена на предотвращение риска несчастных случаев, ведь в период неусточивой погоды штраф — это меньшее, что может грозить экстремалам.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал жителям "переломную субботу". В Северную столицу придёт циклон, который принесёт потепление.



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