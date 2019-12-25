Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал жителям "переломную субботу"

В Северную столицу идет циклон с Атлантики, который принесет оттепель и осадки в виде дождя и снега.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал жителям о погоде на ближайшие дни. Уже в субботу, 16 декабря, в город придет циклон, который принесет потепление, написал специалист в своем tg-канале.

Завтра наступает день, который будет переломным в характере атмосферных процессов, после которого начнётся период влияния западных циклонов. Все они будут следовать к нам с Атлантики, приносить нам оттепель и осадки в виде снега и дождя. Александр Колесов, синоптик

Специалист отметил, что оттепель усугубит ситуацию на дорогах и тротуарах. По словам Колесова, на выходных ожидается контрастная погода.

За неделю в Северной столице выпало 14,5 мм осадков. На сегодняшнее утро высота снежного покрова на центральной метеостанции города составляет 28 см.

Ранее на Piter.tv: в пятницу Петербург окажется во власти активного снежного циклона.

Фото: Pxhere