В пятницу Петербург окажется во власти активного снежного циклона

Столбики термометров покажут -4...-6 градусов.

Сегодня, 15 декабря, погоду в Петербурге будет формировать северо-западная периферия активного циклона, который устроил снегопад в центральных областях Европейской России. Об этом в своем tg-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Небо над Северной столицей затянет плотными облаками, пройдет снег. Столбики термометров покажут -4...-6 градусов. В Ленобласти обещают -4...-9 градусов.

Подует северный, северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу в Петербурге потеплеет до -3...-5 градусов. Осадков не будет.

Ранее на Piter.tv: с начала сезона в Петербурге приняли более 809,5 тыс. кубометров снежных масс.

Фото: Pxhere