С начала сезона в Петербурге приняли приняли более 809,5 тыс. кубометров снежных масс

Лидерами по приему снега остаются точки на Мебельной улице и на Взлетной улице.

В Петербурге с начала сезона снегоплавильные и снегоприемные пункты приняли более 809,5 тыс. кубометров снежных масс. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга".

Снегоплавильные пункты приняли 522,8 тыс. "кубов" снега, а снегоприемные пункты — 286,6 тыс. "кубов".

Лидерами по приему масс с начала сезона остаются точки на Мебельной улице (76,3 тыс. кубометров) и на Взлетной улице.

Сегодня, 14 декабря, в регионе ожидается облачная погода с периодическим снегопадом. Температура воздуха в Петербурге 14 декабря составит -3...-5 градусов, а по Ленинградской области -2...-7 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

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Видео: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга