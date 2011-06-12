В Петербурге 14 декабря пройдет снег и понизится температура

В Петербурге -3…-5 градусов.

Сегодня управление погодой в Северной столице постепенно перейдёт к периферии следующего циклона, на этот раз он приближается с юга. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В такой ситуации в регионе облачно, временами снег. Температура воздуха 14 декабря в Петербурге -3…-5 градусов, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В пятницу пройдёт небольшой снег и -3…-5 градусов.

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Фото: Piter.tv