Медные львы возвращаются на Дворцовую пристань спустя год реставрации

Сильнее всех пострадал западный лев: у него была глубокая вмятина в области левого бедра.

В Петербурге 3 апреля на Дворцовую пристань после реставрации возвращаются медные львы. Скульптуры забрали для восстановления в январе 2024 года, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Когда львов расчистили, нашли большое количество вмятин и трещин. Страшнее коррозии для хищников оказались туристы и горожане, которые забираются на их спины для фото. Сильнее всех пострадал западный лев: у него была глубокая вмятина в области левого бедра.

Скульптуры выполнены из тонких медных листов толщиной от 1 до 3 миллиметров. Для реставрации использовали современные щадящие технологии, специалисты вернули форму львам.

Ранее мы сообщили о том, что началась разработка проекта реставрации фасадов и крыши Ново-Михайловского дворца. Работы стартуют в 2027 году.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"