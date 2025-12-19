В Московском районе Санкт-Петербурга открылся новый детский сад на 100 мест

Детский сад предусматривает раннее знакомство детей с основами математического и экономического мышления

В Московском районе Санкт-Петербурга 22 января состоялась церемония торжественного открытия третьего корпуса детского сада ГБОУ лицей № 373, на территории жилого комплекса "Квартал Че".

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская, глава администрации Московского района Владимир Ушаков, первый заместитель главы администрации района Александра Захарова, депутат Государственной Думы Виталий Милонов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Макаров, представители районной администрации, педагогического сообщества, родители и жители микрорайона.

Выступая на церемонии открытия, глава администрации Московского района Владимир Ушаков отметил значимость нового дошкольного учреждения для жителей микрорайона.

Слава Богу, что 100 человек детей этого микрорайона уже нашли свой начальный дом. Спасибо огромное администрации сада за труд, за то, что вместе со строителями вы все переживаете. Я вас поздравляю, ребята, ваших мам, пап, бабушек и дедушек, потому что у вас теперь есть такое замечательное дошкольное учреждение. Владимир Ушаков, глава администрации Московского района Санкт-Петербурга

Новый детский сад рассчитан на 100 воспитанников и включает пять групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Общая площадь встроенного учреждения составляет 1 620,7 кв. м, каждая групповая ячейка включает игровые, спальные и санитарные помещения, оформленные в стиле детских сказок.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Макаров подчеркнул важность размещения социальных объектов в новых жилых кварталах.

Сад изначально запроектирован, и люди заселяются в новые дома и имеют возможность своих деток вести в детский сад не куда-нибудь далеко, а прямо в своем доме. Это очень важно понимать, что это большая работа. Отдельные слава благодарности администрации Московского района. Алексей Макаров, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В учреждении созданы условия для всестороннего развития детей: оборудованы спортивно-музыкальный зал, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок, пищеблок и помещения для дополнительных занятий.

Территория детского сада включает прогулочные и спортивные площадки с современным оборудованием, а также благоустроенные зоны отдыха с зелёными насаждениями.

Образовательная программа детского сада предусматривает раннее знакомство детей с основами математического и экономического мышления с использованием интерактивных методических комплексов. Также в учреждении оборудованы сенсорная комната и универсальный кабинет психолога и логопеда.

Открытие нового детского сада стало важным этапом в развитии социальной инфраструктуры Московского района, обеспечив дополнительные места для дошкольного образования и комфортные условия для семей микрорайона.

Фото: Piter.tv