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Детский сад на Русановской улице откроется уже в октябре
Сегодня, 14:20
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ruzannar

Детский сад на Русановской улице откроется уже в октябре

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Губернатор Петербурга высоко оценил работу подрядчика.

Стало известно, что детский сад на Русановской улице откроется уже в октябре. Он будет рассчитан на 150 мест. Детское учреждение не могли открыть несколько лет подряд, так как подрядчики многократно срывали сроки.

На этот раз застройщик выполнил обещания. Губернатор Петербурга Александр Беглов высоко оценил работу подрядчика. Детский сад распахнёт двери уже этой осенью.

Ранее мы сообщили, что на намыве Васильевского острова построят 14 садиков и 7 школ к 2024 году.

Фото: Pixabay

Теги: детский сад спб, русановская улица, строительство детсадов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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