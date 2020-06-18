На намыве Васильевского острова построят 14 садиков и 7 школ к 2024 году

Сейчас на территориях ввели в эксплуатацию 11 жилых домов и первый детский сад.

На намывных территориях Васильевского острова построят семь школ и 14 детских садиков до 2024 года. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на главу администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина.

Также на намыве появится девять врачебных кабинетов общей практики и шесть помещений для охраны общественного порядка. На данный момент на территории ввели в эксплуатацию 11 жилых домов и первый детский сад, заключаются определенные соглашения с подрядчиками. Районная администрация делает акцент на строительстве социальных объектов.

Ранее мы рассказывали, что жители Василеостровского намыва возмутились увяданием соснового парка у залива.

Фото: Piter.TV