Жители Василеостровского намыва возмутились увяданием соснового парка у залива

Сосновый парк на Василеостровском намыве засыхает, считают местные жители. Жильцы близлежащего ЖК написали в соцсетях, что умерло уже 80% высаженных деревьев.
Переживают местные и за впустую потраченные деньги. Однако парк не городской, а принадлежит ЛСР. В пресс-службе ЛСР ответили, что гарантийный срок деревьев – год. Мертвые деревья заменят этой осенью:
Деревья, о которых вы спрашиваете, регулярно поливают и прикармливают. Те из них, что не выживут, планируется заменить на новые. Гарантийный срок каждого дерева 1 год. Посадка деревьев осуществляется весной или осенью. Поэтому желтые ели должны быть заменены на новые осенью 2020 года.
Пресс-служба "Группы ЛСР"
Хвойный парк в дальнейшем хотят сделать самым большим на Васильевском острове. Уже в прошлом году на намывные территории высадили несколько сотен маленьких деревьев.
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Видео, фото: Piter.TV
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