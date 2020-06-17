Жители Василеостровского намыва возмутились увяданием соснового парка у залива

Будущий огромный парк из вечнозеленых деревьев не очень хорошо приживается на песке, однако все не так плохо, как может показаться на первый взгляд.

Сосновый парк на Василеостровском намыве засыхает, считают местные жители. Жильцы близлежащего ЖК написали в соцсетях, что умерло уже 80% высаженных деревьев.

Переживают местные и за впустую потраченные деньги. Однако парк не городской, а принадлежит ЛСР. В пресс-службе ЛСР ответили, что гарантийный срок деревьев – год. Мертвые деревья заменят этой осенью:

Деревья, о которых вы спрашиваете, регулярно поливают и прикармливают. Те из них, что не выживут, планируется заменить на новые. Гарантийный срок каждого дерева 1 год. Посадка деревьев осуществляется весной или осенью. Поэтому желтые ели должны быть заменены на новые осенью 2020 года. Пресс-служба "Группы ЛСР"

Хвойный парк в дальнейшем хотят сделать самым большим на Васильевском острове. Уже в прошлом году на намывные территории высадили несколько сотен маленьких деревьев.

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Видео, фото: Piter.TV