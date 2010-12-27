"Узник тихого часа и каши": в Петербурге детский сад огородили колючей проволокой

Также на воротах красуется табличка "Охраняется собакой".

В понедельник, 1 июля, петербуржцы заметили необычные перемены в детском саду №64. Об этом сообщает "Фонтанка".

Так, учреждение окружили колючей проволокой, а на ворота повесили табличку "Охраняется собакой". "Садик строго режима" находится на Гражданском проспекте. Мнения местных жителей разделились: одни недоумевают зачем такие ужасающие меры безопасности, а другие уверены, что колючая проволока находится "на своем месте".

По словам работника детского сада, забор с колючей проволокой достался учреждению в "наследство" от прежнего руководства. По сообщениям СМИ, скоро "тюремный забор" демонтируют. Что касается "злой собаки", то ее не используют в охране.

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Фото:pixabay