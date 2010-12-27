Смольный потратит на планировку линии метро от Петербурга до Кудрово 11,5 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил соответствующий конкурс.

В понедельник, 1 июля, стал известно, что Смольный заказал проект линии метро от "Улицы Дыбенко" до "Кудрово". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Власти города намерены потратить на планировку линии метро от Петербурга до Кудрово 11,5 млн рублей. Деньги на проект пойдут из бюджета города. Согласно правилам конкурса, подрядчик должен сдать работу до 30 сентября 2020 года.

Заявики принимают до 25 июля.

Ранее мы сообщали об истории одного приказа, ведущего к массовым сокращениям в СПбГУ.

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