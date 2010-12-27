"Не прошел по конкурсу". История одного приказа, ведущего к массовым сокращениям в СПбГУ

В апреле 2019 года администрация СПбГУ издала приказ №3773/1. Заглянем за громоздкие формулировки.

Документ называется "Об установлении требований к минимальной и максимальной численности обучающихся для изучения дисциплин". Согласно нему, если на элективный курс записались менее десяти человек, его не будут проводить. Это касается факультативов, второго иностранного языка и углубленного изучения иностранного языка. На грани закрытия оказались некоторые дисциплины и даже кафедры. Нововведение объяснили тем, что оно позволит повысить "эффективность финансово-хозяйственной деятельности ". Мы постарались разобраться в вопросе.

Студенты не одобрили условия приказа, их реакция не заставила себя долго ждать. Оперативно были собраны около 3000 подписей против этого. Наиболее активными оказались ребята с факультетов прикладной математики - процессов управления, а также с исторического и филологического. Это связано с тем, что на этих направлениях учится почти всегда менее 10 человек. Тогда администрация сказала, что приказ носит чисто технический характер, и его приостановят до выхода разъяснений. И его действительно приостановили 26 апреля. Однако, когда вышел приказ с разъяснениями, волна недовольства усилилась. В сети запустили акцию #спбгупротив3773, у истфака появился собственный мерч, а также в центре города прошли одинокие пикеты.

Гром среди ясного неба

Таких изменений в университете никто не ожидал. Как рассказала Piter.TV председатель студсовета истфака СПбГУ Лия Фаррахова, приказ пришел перед тем, как студенты должны были выбирать элективные курсы. Его обнаружил у себя на электронной почте студент химического факультета.

"То есть по факту, мы узнали о нем случайно, ни о каких проектах или разработке приказа мы не слышали" – отметила Лия.

Через несколько дней, 14-го апреля, активисты объединились и начали собирать подписи против него. В короткий срок удалось собрать более 3000 подписей. Голоса распределились следующим образом: 481 – математики, 410 – филологи, 354 – историки. Меньше всего голосов собрали с факультета экономики и социологии – менее 90 голосов.

"Когда мы впервые услышали об этом приказе, первой мыслью было: "Этого не может быть никак". Мы привыкли к разным новым странным "штучкам", которые периодически предоставляет нам деканат, но это было что-то за гранью" – заявила Алина Горшкова, студентка биологического факультета.

На внеплановом заседании студсовета СПбГУ начальник Главного управления по учебной и методической работе Университета Наталья Бойко отметила, что с журналистами и политологами никаких проблем не возникло, потому что на элективы у них всегда набирается группа более десяти человек.

Почему студенты оказались против?

У студентов СПбГУ есть возможность выбирать предметы по выбору. Чем старше курс – больше специализированных предметов, которые выбирают учащиеся. В университете есть очень редкие кафедры и дисциплины, которые готовят специалистов узкого и редкого профиля.

"Элективные дисциплины – одна из самых важных частей высшего образования (на биофаке уж точно). Если этот приказ вступит в силу, некоторые кафедры не откроются вовсе и на факультете будет всего три (цитология и гистология, генетика, зоология беспозвоночных). А если студент хочет изучать блоки дисциплин ботаники или физиологии? Меня это может коснуться через год, когда я буду поступать в магистратуру. Сейчас я думаю поступать в магистратуру МГУ не только потому, что там имеется узкопрофильная специализация, которая меня интересует, но также из-за этого приказа" – рассказал студент биологического факультета Темир Хунагов

Студенты считают, что Университет пытается равнять прикладные специальности со специальностями научными.

"Все это ведёт к рискам для сохранения уникальных малых направлений в институте истории. Но в целом это продолжение общих тенденций по девальвации высшего образования в нашем университете ", – анонимно прокомментировал ситуацию бывший преподаватель исторического факультета.

Его уволили из-за "несоответствия квалификационным требованиям".

Если в группе обучается 17 человек, то все будут вынуждены выбрать одну и ту же дисциплину против своего желания. По словам Лии Фарраховой, в частности, серьезно порезали курсы студентам-археологам и балканистам. "Особые случаи" пообещали разбирать индивидуально, хотя участники студсовета отмечают, что в приказе никак не прописано, что будет с теми, кто ранее обучался по "редкой" дисциплине. Приказ с разъяснениями пришел студентам 19-го июня.

Разъяснения без разъяснений

Активистов он не порадовал. Им не понравилось то, что "разъяснительный" приказ не только не отменял прошлых решений, но и то, что ответить на него студсовет мог в течение семи дней. Все это происходило в разгар сессии. У студентов было мало времени, чтобы как следует обдумать ответ. По этому поводу студенческий совет СПбГУ собрал 24-го июня внеплановое заседание.

"Что нам толку от того, что нам разъяснили, как этот приказ работает, если нас он в принципе не устраивает ", – сказала на студенческом совете СПбГУ Лия Фаррахова.

На следующий день заседание провел студсовет исторического факультета. На нем студенты приняли резолюцию, которая требует отменить приказ 3773/1, прекратить сокращения ставок преподавателей Института истории, а также завершить "вредную практику слияния кафедр под маской оптимизации". Студенты требуют, чтобы приказ учитывал их мнение и вынес на открытое обсуждение финансово-экономические причины укрупнения групп, элективов, оптимизации и сокращений преподавателей.

Исторический факультет покинули 15 преподавателей, шесть из них – по собственному желанию. Остальные не прошли по конкурсу из-за отсутствия научных степеней.

"На биологическом факультете сокращений преподавателей не было, но было сокращение их ставок вплоть до 0,25 ставки. Я уверен, что сокращение ставок в самое ближайшее время может привести к сокращению стаффа преподавателей" – рассказал Piter.TV Темир Хунагов с биологического факультета.

На заседании студсовета Наталья Бойко, начальник Главного управления по учебной и методической работе СПбГУ, сказала:

"Приказ был принят из-за проблем с финансово-хозяйственной деятельностью университета. Желания должны быть сопоставимы с возможностями. Хочу ездить на "Мерседесе", но выбираю что-то попроще".

На заседании активистам открыто дали понять, что приказ не отменят.

В разъяснении приказа 3773/1 указывается, что "востребованность выпускников Университета обеспечивается совокупностью создаваемых условий, широким привлечением работодателей и не сводится к изучению дисциплин в малых группах".

Отметим, что обучение по специальности "Математика" на бакалавриате в 2019/2020 учебном году стоит 267 тыс. рублей для граждан РФ и Республики Беларусь. "Филология " - более 300 тыс. рублей.

Что дальше?

Принимать условия приказа, который начнет действовать уже в новом учебном году, студенты не намерены. Они считают, что документ ущемляет их права. Решать такие вопросы нужно не только с юридическим отделом и руководствоваться экономическими соображениями, но и с представителями студенческого совета, учебной комиссией. Об этом на заседании студсовета сказал один из активистов.

В субботу, 29-го июня, студенты подготовили ответ на разъяснение приказа. Он написан на имя Н.Г. Бойко. Документ был создан с возможностью редактирования – каждый может посоветовать, чем стоит дополнить проект. Основные требования – отменить приказ 3773/1 и не издавать приказ "О разъяснении приказа… ", в будущем при издании локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, учитывать мнение Студсовета СПбГУ.

Участие также приняла Межрегиональная общественная организация "Студенческая солидарность". В пятницу, 28-го июня, она направила обращение в Рособрнадзор, прокуратуру и Министерство образования.

На вопрос, что будете делать дальше, председатель студсовета истфака ответила: "Будем решать вопрос через правительство, министерство образования и Рособрнадзор".

Свою позицию некоторые студенты решили проявить организацией одиночных пикетов. По данным Piter.TV, они проводились 26-го июня. В нем принимали участие выпускники магистратуры СПбГУ. По их словам, пикет прошел мирно. Проходящие мимо петербуржцы подходили, читали надпись на плакате, интересовались проблемой, выражали слова поддержки.

"Вышли, потому что деятельность руководства университета, издающего унифицированые приказы безотносительно специфики факультетов, институтов и кафедр, а также сокращение преподавателей (ставок) и, следовательно, летних практик (наряду с другими мерами оптимизации) грозят исчезновением уникальных образовательных программ, целых кафедр и т.п. Пикет как один из множества шагов, которые предпринимают сейчас студенты и выпускники для того, чтобы привлечь внимание к проблеме и способствовать её решении " – Николай Гончаров, окончил бакалавриат и магистратуру в 2018 в Институте истории.

"Мы надеемся, что студентам удастся добиться своего. Преподаватели сейчас лишены любых механизмов влияния на администрацию. А молодёжь у нас опасаются. Студентов в таком случае гораздо сложнее отчислить, чем уволить преподавателей. Поэтому как-то администрации придётся реагировать" – отметил преподаватель исторического факультета, которого уволили.

Позиция СПбГУ

Piter.TV направил запрос в пресс-службу СПбГУ. Мы попросили более подробно разъяснить причины необходимости "повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности", а также позицию администрации по поводу приказа 3773/1. Пресс-служба сообщила о том, что каждый приказ по Университету открыто обсуждается, и в него могут быть внесены коррективы с учетом мнений.