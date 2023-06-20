Рядом с "Лахта Центром" намерены построить детский сад

Учреждение будет рассчитано на 280 мест; в нем также хотят сделать бассейн.

Госстройнадзором было выдано разрешение на строительство детского сада недалеко от "Лахта Центра". Дошкольное общеобразовательное учреждение на 280 мест помимо всего прочего будет оснащено бассейном для занятий плаванием, – сообщают в "Фонтанке".

Строительством детсада будет заниматься Фонд поддержки социальных инициатив "Газпрома"; располагаться здание будет в муниципальном образовании "Лахта-Ольгино", что находится на Петровской аллее (земельный участок 1П). Разрешение на строительство действительно до 2 октября 2026-го года.

Ранее мы рассказывали, что в Пушкине на Саперной улице был достроен детский сад.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга