В Пушкине на Сапёрной улице достроили детский сад

В него смогут ходить 110 воспитанников.

В Пушкине на Сапёрной улице, дом 55,корпус 3, строение 1 завершилось строительство детского сада на 110 мест. Объект возводился в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству, рассказал портал "Строительный Петербург".

В дошкольном учреждении будет 6 групповых ячеек для детей от 2 до 7 лет. В каждой группе есть раздевалки, туалеты, игровые зоны, буфетные и спальни. Кроме групп на 1 этаже находятся помещение охраны, колясочные, пищеблок с отдельным входом и бассейн со вспомогательными помещениями.

На 2 этаже находятся залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружковые помещения, медицинский блок. А на 3 этаже расположились помещения для старших групп, постирочная и служебно-бытовые и административные помещения.

На территории есть игровые площадки с теневыми навесами и площадка для занятий физкультурой с набивным покрытием.

Фото: портал "Строительный Петербург"