В квартирном пожаре на проспекте Мечникова пострадала женщина

В "двушке" площадью 60 "квадратов" полыхала обстановка на площади 35 "квадратов".

В Калининском районе произошел пожар утром 28 июля, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на проспекте Мечникова, 3к2, поступило спасателям в 11:47. В двухкомнатной квартире площадью 60 "квадратов" полыхала обстановка на площади 35 "квадратов". С огнем справились к 12:13.

В результате пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение города. Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Народного Ополчения сгорели две "легковушки". Предварительно, никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу