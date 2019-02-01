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В квартирном пожаре на проспекте Мечникова пострадала женщина
Сегодня, 12:48
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В квартирном пожаре на проспекте Мечникова пострадала женщина

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В "двушке" площадью 60 "квадратов" полыхала обстановка на площади 35 "квадратов".

В Калининском районе произошел пожар утром 28 июля, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на проспекте Мечникова, 3к2, поступило спасателям в 11:47. В двухкомнатной квартире площадью 60 "квадратов" полыхала обстановка на площади 35 "квадратов". С огнем справились к 12:13. 

В результате пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение города. Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Народного Ополчения сгорели две "легковушки". Предварительно, никто не пострадал. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: пожар, проспект мечникова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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