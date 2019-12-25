За ремонт стиральной машины мошенник попросил у пенсионерки с Мечникова 110 тыс. рублей

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге полицейские разыскивают мастера, который попросил у пенсионерки за ремонт бытовой техники 110 тыс. рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

К правоохранителям Калининского района 21 мая обратилась 86-летняя жительница дома по проспекту Мечникова. По словам пожилой женщины, 14 мая неизвестный мастер, проведя ремонт стиральной машины, составил договор на оплату услуг. Сумма вышла такой, что на нее можно было бы приобрести пять машинок. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что предпринимательница лишилась более 17 млн рублей из-за мошенников в Ленобласти. Незнакомец убедил женщину перевести рубли на криптокошелек, взамен он обещал доллары США.

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